Semanur Arslan 43. kattan düştü | Telefonunda intihar mektubu

Binicilik öğretmeni Semanur Arslan (27), 20 Ekim'de Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki bir gökdelende oturan arkadaşlarına oturmaya gitti. Ancak o gece 43. kattan düşerek hayatını kaybetti. İlerleyen saatlerde yerde bir kadın cesedi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede ölen kişinin Semanur Arslan olduğu ve 43. kattan düştüğü tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde bulunan Ferhat D. (43) ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alarak soruşturma başlattı. Olayla ilgili ifadesi alınan Ferhat D.'nin Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında ise Arslan'ı göremediklerini söyledi. Ezgi Ö.'nün ise ifadesinde, Arslan'ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.

TELEFONUNDA İNTİHAR MEKTUBU

Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının şifreli telefonunda yaptığı incelemede bir intihar mektubu tespit etti. Arslan'ın yazdığı düşünülen mektupta herhangi bir isim kullanmadan hayatında bulunan herkese kırgın olduğu yönünde mesajlar içerdiği öğrenildi. Ölen genç kadının ailesi, olayın intihar süsü verilmiş cinayet olduğunu ileri sürdü. Olayın bir an önce çözülmesini isteyen aile, sorumluların en ağır cezayla yargılanmasını istedi.

Semanur Arslan'ın ailesi (ARŞİV)

AİLESİ İNTİHARA İNANMIYOR!

Arslan'ın gözü yaşlı annesi Elif Karaca, kızının asla intihar etmeyeceğini belirterek, "O gün çok mutluydu. Kapadokya'ya gideceğini söylemişti. Asla intihar edecek birisi değildi. Verilen ifadeler çelişkili, birbirini tutmuyor. Kızım asla intihar edecek biri değildi. Ailesine çok düşkündü. Ne olur bu olayın üstü kapanmasın. Neyse olay ortaya çıksın" dedi.

Arslan'ın kardeşi Serhat Arslan ise ablasının neşeli ve enerji dolu birisi olduğunu söyleyerek, "Ablamın öldüğü evdeki o iki kişinin ifadeleri birbirleriyle çelişiyor. Ablam taksi çağırdıktan çok kısa bir süre sonra ölmüş. İntihar edecek hiç kimse taksi çağırmaz. Ablamın telefonu şifreliydi. Telefonuyla uğraşılmış. Bu olay kesinlikle intihar değil. Neden öldüğüne dair bir tahminim yok ama ablamı tehdit eden kişiler vardı" ifadelerini kullandı.