Kapıkule’de bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı çalışma kapsamında Bulgaristan'dan gelen tırda uyuşturucu olduğu bilgisi elde edildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma sonucu tır Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişinde arama hangarına çektirildi. X-ray taramasında yoğunluk tespit edilen kabinde yapılan aramada 12 kilo 218 gram kokain bulundu. Sürücü B.A. gözaltına alındı.

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