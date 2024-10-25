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Ankara'da şüpheli çanta alarmı!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2024 01:48
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Ankara’da şüpheli çanta alarmı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paket uygulaması yapıldı. Cadde üzerindeki uygulamada şüpheli bir çanta ekipler tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paket uygulaması yapıldı.

Çankaya ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paket uygulaması yapıldı. Cadde üzerindeki bir çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

"PANİĞE KAPILMAYIN" UYARISI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ise konuya ilişkin olarak, "İlimiz Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

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