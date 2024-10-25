15 Temmuz gazileri konuştu: Bize vatanımızı dar etmek istedi vatansız öldü

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ABD'de ölümünün ardından, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü alçaklara direnirken gazi olan kahramanlar büyük mutluluk yaşadı. 15 Temmuz gazileri elebaşı Gülen'in ölümü sonrası sevinçlerini dile getirirken, şunları söyledi:

ALLAH HESABINI SORACAK

Eyüp Gürlevük: Harbiye'de darbeye direnirken gazilik şerefine nail oldum. Allah bu ve bunun gibi vatan hainlerini inşallah cehennemin dibine koysun. Cehennem ateşi hiç sönmesin. 251 şehit 2 bin 700 üstü gazi oldu. Bunların hesabını rabbim soracak inşallah. Türk halkı çok inançlı, güçlü bir millet. Biz yeter ki 15 Temmuz'da nasıl bir araya geldiysek yine devletimizin milletimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hainin öldüğü hiçbir şeyi değiştirmez. Bunların tasması Amerika'nın elinde olduğu için zaten hainin yerine muhakkak birini seçip getirecekler. Biz 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler her zaman olduğu gibi rehavete kapılmadan bunların kökü kazınana kadar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanıp cezalarını çekmelerini bekleyeceğiz.

HAİN VE KALLEŞ OLARAK ÖLDÜ

Yaşar Koç: Atatürk Havalimanı yolunda tankın üstünde yaralanarak gazi oldum. Osmanlı'dan beri içimizdeki hainler bitmedi. Bir hain bitiyor bir diğeri başlıyor. Bu bizim çok büyük bir devlet olduğumuz anlamına geliyor. Elebaşı Gülen'in emriyle FETÖ ülkemize çok büyük zararlar verdi, acılar yaşattı. Yüzlerce şehit, binlerce gazi bıraktı. Ama bizler ülkemiz için canımızı kanımızı yeri gelir eşimizi, evladımızı bu bayrak için feda ederiz. Fetullah Gülen bir vatan hainidir. Kalleş ve hain olarak öldü. Binlerce insanın kanı eline bulaşmış cani bir elebaşıdır. Allah onu kahretsin Allah onu cehennemin dibine atsın. Allah onu cehennem ateşinin en şiddetli olduğu yere atsın. Yüzlerce çocuğu anasız babasız bıraktı. Allah, bu kadar masum insanın ahını inşallah ona soracak. Şimdi hesap verme vakti. Allah'a hesap verecek. Geride kalan FETÖ mensuplarına da bu ölüm dersin, vatansız ölmek istemiyorlarsa gelip Türk adaletine teslim olsunlar.

BİZE VATANIMIZI DAR ETMEK İSTEDİ, VATANSIZ ÖLDÜ

Abdülkerim Çınar: Taksim'de ihanet şebekesine direnirken gazi oldum. Hain FETÖ elebaşının ölüm haberini büyük bir mutlulukla öğrendim. Bu kadar masum insanın kanına girdi. Hainlerin sonu her zaman bedbaht olmaktır. Fetullah Gülen'in ateşi bol olsun. Bize vatanımızı dar etmek istedi. Kaybetti ve vatansız öldü. Tüm hainler bilsin ki ülkemiz huzur içinde büyümeye ve yaşamaya devam edecek.