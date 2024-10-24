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İzmir'de kıskançlık cinayeti! Eşi ve üvey kardeşini öldürdü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 12:00
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İzmir’de kıskançlık cinayeti! Eşi ve üvey kardeşini öldürdü

İzmir'de kan donduran bir vahşet yaşandı. Bir şahıs, 3 çocuğunun annesi eşi ile eşinin ilişkisi olduğundan şüphelendiği üvey kayınçosunu vurarak öldürdü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi 3 çocuk annesi karısını ve karısıyla ilişkisi olduğundan şüphelendiği eşinin üvey kardeşini tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tosun (37), üç çocuk annesi karısı Hatice Tosun (34) ile aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği karısının üvey ağabeyi İsa Akay'ın (44) bulunduğu yere kendisine ait av tüfeği ile gitti. Tosun daha sonra karısına ve karısının üvey kardeşine tüfekle ateş etti. Duruma şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cinayet zanlısı Mehmet Tosun jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hatice Tosun ve üvey ağabeyi İsa Akay'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Cinayete kurban giden 2 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

3 çocuk annesi karısını ve karısının üvey ağabeyini öldüren Mehmet Tosun sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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