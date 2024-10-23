23 Ekim 2024, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 15:33
ABONE OL
Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

Küllü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca karadan müdahalesi devam etti. Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla söndürme helikopterleriyle yeniden başladı. Zorlu arazi şartlarında çalışan ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör