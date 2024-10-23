İstanbul Boğazı’na domuz düştü! O anlar kamerada...

İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde yüzen bir domuz gördü. Ormanlık alandan gelerek düştüğü tahmin edilen domuz dakikalarca denizde yüzdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Kıyıya gelen ekip, kurtarma çalışmalarına başlarken denizdeki kıyı temizliği ekibi de domuzu sahile yaklaştırdı.

Çalışmalar sonucunda sahile çıkartılan domuz, tedavi edilmek üzere götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken domuzu görüntüleyen bir balıkçı, "Palamuta geldik, domuz bulduk" yorumu yaptı.