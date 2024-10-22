Vatan haini Fetullah Gülen nereye gömülecek? Detaylar belli oldu

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen'in ölüm haberini bizzat FETÖ'nün yayın organları duyurdu.

ABD'de St. Luke Hastanesi'nde ölen elebaşının ölüm nedeni de ortaya çıktı. Dr. Douglas Degler FETÖ' terör örgütü elebaşının hastanede 4 gün kaldığını ve doğal nedenlerle öldüğünü belirtti.

DEMANS OLDUĞU BİLİNİYORDU

Öte yandan elebaşının uzun zamandır demans hastası olduğu biliniyordu. Hastalığı nedeniyle izole edilen elebaşının ölümüne kadar kendi başına yürüyemediği ve artık kimseyi tanımadığı ortaya çıkmıştı.

PARA MUSLUĞU KESİLMESİN DİYE VİDEOLARI MONTAJLAMIŞLAR

Örgüte inananlar, Gülen'in varlığı için bağış yapmaya devam ederken, para musluğunun kesilmemesi için de örgüt üst yönetimi adeta bir tiyatro sahnesi ortaya koydu. Teröristbaşının ölmediğini kanıtlamak için örgüt ara ara video ve fotoğraf yayınladı. Videolarda konuşturabilmek için ilaç veridi. İlaçların etkisiyle konuşan Gülen'in gelgitleri videolarda montajla kesildi. Birkaç kare ile sözde iyi olduğu imajı sunulmaya çalışıldı. Ceset gibi dolaştırılan elebaşı 20 Ekim'de öldü.

CESET ÇİFTLİĞE GÖMÜLECEK

Vatan haini Gülen'in cesedinin çiftliğin bahçesine gömülmesine karar verildiği de gelen bilgiler arasında.