FETÖ’de taht savaşları! Uzun Cevdet para içinde yüzüyor! Hizmet adı altında...

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ile örgüt içinde alttan alta devam eden kavgalar gözler önüne serilmeye başlandı. Örgütün mal varlığının büyüklüğü, liderlik çekişmesinin nedenini bir kez daha ortaya koydu.

YARDIM PARALARINA İHTİYAÇLARI VAR

Örgütün üst yönetiminde yer alan her isim sıcak paranın kontrolünün kendisinde olmasını istiyor. Bulundukları ülkelerde rahat yaşamlarını sürdürmek, zenginliklerine devam etmek için toplanan yardım paralarına ihtiyaçları var.

UZUN CEVDET PARA İÇİNDE YÜZÜYOR

Örgüt içinde mal varlığı ile eleştiri konusu olanlardan biri de "Uzun Cevdet" lakaplı F. Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu. Zenginleşmesi ile örgüt içinde de dikkat çeken C. Türkyolu'nun mal varlığı çok çarpıcı.

"UZUN CEVDET"İN UZUN MAL VARLIĞI"

F. Gülen'in ölmeden önceki son ikamet ettiği 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan bir milyon dolar değerindeki evi C. Türkyolu, 10 Haziran 2023 yılında yaklaşık 840 bin dolara satın aldı.

2003 – 2013 yılları arasında toplam 17 adet "tapu satış" işlemi gerçekleştirdi. 2012 – 2014 yılları arasında örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki "nt şirketi"ndeki hissesini değerinden fazla bir meblağa 4 milyon doları aşan bir fiyata satarak Kaynak Holding'i zarara uğrattı. Ayrıca, Kaynak Holding'ten elden kayda alınmayan milyon dolarlar da aldı.

PARASINA PARA KATTI

"Hizmete çalışıyor" adı altında "hizmet"i zarara uğratmaktan çekinmeyen C. Türkyolu, Bank Asya'nın zarara uğratılmasında da bir role sahip. Bank Asya'nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine bankanın hisse fiyatının 75 kuruşa kadar gerilemesini fırsata çeviren C. Türkyolu, 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattı hem de parasına para kattı.

ADAPAZARI'NDA ARAZİLER...

Bank Asya'yı zarara uğratması bununla da sınırlı değil. ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren "Amish Farmers Market LLC" adlı şirketin kurucu ortağı olan C. Türkyolu, Bank Asya'dan şirket üzerine toplam hacmi 1 milyon doları bulan kredi de kullandı.

C. Türkyolu'nun 2013 yılından sonra borsa yatırımlarına ağırlık verdiği biliniyor. Malvarlığının kaynağını ailesinin Adapazarı'ndaki arazileri olarak gösteren C. Türkyolu'nun ABD'de de onlarca gayrimenkulü bulunuyor. Üstelik bu gayrimenkullerin ederi Adapazarı'ndaki arazilerin ederinden daha yüksek.