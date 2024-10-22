HSK müfettişine bıçaklı saldırı! İşte o korkunç anlar
HSK binasında görev yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a otoparkta bıçakla saldırdı. Saldırının ardından boğazından yaralanan Aslan, hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheliyi gözaltına alırken, hastanede tedavi altına alınan Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Yemek yedikten sonra bahçeye çıkan Aslan'ın arkasından yaklaşan yemekhanede görevli Berat C. bıçakla boynuna vurmaya başladı.
Aldığı iki bıçak darbesiyle sarsılan Aslan, yere düştü. Zanlı ise HSK'nın kapı girişindeki polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
MÜFETTİŞ AĞIR YARALANDI
Kanlar içinde kalan HSK müfettişi Mehmet Aslan (40) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın neden yaşadığıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Berat C.'nin geçmişte Aslan ile aynı adliyede çalıştığı öğrenildi.
Mehmet Aslan'ın Elazığ Keban'da Cumhuriyet Başsavcı olarak görev yaparken Berat C.'nin de aynı adliyede mübaşir olarak çalıştığı ortaya çıktı.
Berat C.'nin Adalet Bakanlığı bünyesinde HSK yemekhanesinde bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenildi.