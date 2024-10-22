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HSK müfettişine bıçaklı saldırı! İşte o korkunç anlar

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2024 15:43 Güncelleme: 22.10.2024 15:51
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HSK müfettişine bıçaklı saldırı! İşte o korkunç anlar

HSK binasında görev yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a otoparkta bıçakla saldırdı. Saldırının ardından boğazından yaralanan Aslan, hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheliyi gözaltına alırken, hastanede tedavi altına alınan Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Olay, Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu yerleşkesinde yaşandı. HSK Kurul müfettişi Mehmet Aslan (40) öğle saatlerinde yemekhaneye gitti.

Yemek yedikten sonra bahçeye çıkan Aslan'ın arkasından yaklaşan yemekhanede görevli Berat C. bıçakla boynuna vurmaya başladı.

Aldığı iki bıçak darbesiyle sarsılan Aslan, yere düştü. Zanlı ise HSK'nın kapı girişindeki polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

 HSK müfettişi Mehmet Aslan (40)  HSK müfettişi Mehmet Aslan (40)

MÜFETTİŞ AĞIR YARALANDI

Kanlar içinde kalan HSK müfettişi Mehmet Aslan (40) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın neden yaşadığıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Berat C.'nin geçmişte Aslan ile aynı adliyede çalıştığı öğrenildi.

Mehmet Aslan'ın Elazığ Keban'da Cumhuriyet Başsavcı olarak görev yaparken Berat C.'nin de aynı adliyede mübaşir olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Berat C.'nin Adalet Bakanlığı bünyesinde HSK yemekhanesinde bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenildi.

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