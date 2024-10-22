Tekirdağ’da kızıl alarm: Yosunlar sahili sardı

İki gündür etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında kızıl yosun birikintileri meydana geldi. Sahili kaplayan bu yosunlar, yer yer denizin rengini kırmızıya boyadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, yosunların havaların değişmesi ile tekrar açığa gideceğini belirterek, vatandaşların endişelenmesine gerek olmadığını söyledi. Lodosun etkisiyle denizin açıklarından kıyıya vuran yosunlar, bölgede yaşayan halkın dikkatini çekti. Başkan Pehlivanoğlu, yağışlarla birlikte rüzgarın yön değiştirmesi halinde yosunların doğal yollarla uzaklaşacağını ifade etti.