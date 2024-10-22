Cinsel saldırıya uğradığını söylemişti! Üniversite öğrencisi ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Ordu Üniversitesi öğrencisi Fatma A., cuma günü sosyal medya hesabından video yayımlayarak, 1 yıl önce tanışıp, arkadaş olduğu 2 erkek ile İstanbul'a gittiklerini, kulüpte alkol aldıktan sonra sızınca otel odasına götürülüp, cinsel saldırıya uğradığını, videolarının çekildiğini ileri sürdü.

Fatma A. ayrıca, cep telefonu ile banka hesapları kullanılarak adının birçok dolandırıcılık olayına karıştırıldığını, bundan dolayı hakkında soruşturmalar açıldığını, kendisinin mağduriyetine yol açan kişilerden şikayetçi olduğunu ifade etti. Çekilen videolarıyla tehdit edildiğini iddia eden Fatma Akbaş, 1 yıldır tehdit altında korku ile yaşadığını anlatarak, yardım istedi.

Fatma A. sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu (Twitter ekran görüntüsü)

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla yardım isteyen üniversite öğrencisine ulaşıldığını, koruma altına alındığını ve iddialarının araştırıldığını duyurdu. Yaşadığı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan Fatma A., sosyal medyada yayınladığı videoda yalan söylediğini itiraf etti. Fatma A., bir kısım kişilerin dolandırılmasına istemeden aracılık ettiğini ve bu işlem karşılığında bir miktar para aldığını söyledi.

Cinsel saldırı, alıkonulma, şantaj ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Fatma A., "8 yıllık hapis cezası ile karşı karşıyayım. Bu adamları bulamıyorum. Onları bu şekilde video çekerek bulabileceğimi düşündüm. Olayın içine biraz da istismar olayı girmek zorunda diye düşündüm. Bu olayı karşılık almak için yaptım; ancak alamadım, ben de dolandırıldım. Ben kara para aklama işinden, bahisten, hesap kiralamaktan anlamam. Bu yüzden kendimi kurtarmam gerektiğini düşünerek böyle bir şey yapmak zorunda kaldım" dedi.

Fatma A. hakkında, 'Gerçeğe aykırı bilgiyi kamuoyu ile paylaşması nedeniyle iftira ve suç uydurma' suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak olayın aydınlatılması için ifadede adı geçen kişilerle ilgi olarak ayrı bir tahkikat başlatıldığı da öğrenildi.