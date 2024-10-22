Apartman sitelerinden merkezi sistem ısıtma ne zaman açılır? İşte yönetmelik...

2024 yılı itibarıyla havaların soğumasıyla birlikte, merkezi ısıtma sistemlerinin devreye gireceği tarihler merak konusu oldu. Sonbaharın gelmesiyle birlikte, özellikle merkezi sistemle ısınan apartman ve sitelerde yaşayan vatandaşlar, bu sistemlerin ne zaman faal hale geleceğini öğrenmek istiyor. Yönetmelik gereği merkezi sistemlerin açılış tarihi 15 Kasım, kapanış tarihi ise 15 Nisan olarak belirlenmiş olsa da, her ilde bu tarih valiliklerin kararına göre farklılık gösterebiliyor.

Valilikler Tarihleri Belirliyor

Merkezi ısıtma sistemlerinin açılış ve kapanış tarihleri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde değişiklik gösterebiliyor. İklim koşullarına bağlı olarak valilikler, belirli tarihlerde ısıtma sistemlerinin devreye alınmasına karar verebiliyor. Bu nedenle vatandaşların, bulundukları şehirlerdeki valiliklerin resmi açıklamalarını takip etmeleri gerekiyor. Özellikle ekim ayından itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bu tarihler daha da önem kazanıyor.

Kombinin Havası Nasıl Alınır?

Merkezi ısıtma sistemlerinin yanı sıra, bireysel kombi kullanıcıları da soğuk havaların gelmesiyle birlikte cihazlarının bakımlarını yapmaya başladı. Kombilerin hava alması, sistemin düzgün çalışması açısından büyük önem taşır. Çoğu kombide bulunan purjörler sayesinde, kombi içerisindeki hava otomatik olarak tahliye edilir. Ancak bu işlemin manuel yapılması gerekirse, pompanın yanında bulunan rekor sökülerek kombinin havası alınabilir. Bu işlem zor veya karmaşık görünüyorsa, yetkili bir servisten profesyonel destek almak en güvenli çözüm olacaktır.