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Edirne'de 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 10:02 Güncelleme: 22.10.2024 13:13
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Edirne’de 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu düzenledikleri 2 operasyonda bir otomobil ile şüphelilerin üzerinde arama yaptı. Aramada 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ve 3,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.Y, R.Y, İ.A, Ö.E. ve M.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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