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Zonguldak'ta korkunç olay! Evli çift ölü bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 00:46
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Zonguldak’ta korkunç olay! Evli çift ölü bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde komşularının haber alamadığı karı kocadan acı haber geldi. Eve giren polisler çifti yerde hareketsiz yatarken buldu. Karı kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan çift evlerinde ölü bulundu.

Belediye Sitesi Mahallesi'nde ikamet eden Yunus D. ve eşi Şehnaz D.'den haber alamayan komşuları, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çifti hareketsiz halde buldu.

SOBADAN SIZAN GAZ İDDİASI

Yaşamını yitirdiği belirlenen karı kocanın cenazeleri, incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

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