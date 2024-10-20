AFAD büyüklüğü açıkladı! Elazığ’da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı veriye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer: Sivrice (Elazığ)

Derinlik:7 km

AFAD'ın paylaştığı veriye göre saat 21.37'de meydana gelen depremin derinli ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2024-10-20 21:55:31 37.87806 36.65194 12.14 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-10-20 21:52:06 37.41444 36.77528 7.0 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-10-20 21:37:57 38.43611 39.29306 7.0 ML 3.5 Sivrice (Elazığ)

2024-10-20 20:21:22 39.40889 39.46944 7.0 ML 1.9 Ovacık (Tunceli)

2024-10-20 19:23:37 38.81833 37.43056 10.01 ML 2.2 Gürün (Sivas)

2024-10-20 19:17:20 38.10806 37.01917 7.0 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-10-20 19:09:50 38.84944 37.43639 7.05 ML 1.7 Gürün (Sivas)