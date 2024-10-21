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Eyüpsultan'da yangın paniği! Alevler 3 katlı binanın çatısından yükseldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 00:53
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Eyüpsultan’da yangın paniği! Alevler 3 katlı binanın çatısından yükseldi

Eyüpsultan'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan korku dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eyüpsultan'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, çatı kullanılamaz hale geldi.

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