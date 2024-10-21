Eyüpsultan'da yangın paniği! Alevler 3 katlı binanın çatısından yükseldi
Eyüpsultan'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan korku dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Eyüpsultan'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, çatı kullanılamaz hale geldi.