21 Ekim 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri

Tekirdağ’da feci kaza! Otomobil iş makinesine arkadan çarptı: 5 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 09:25 Güncelleme: 21.10.2024 09:28
ABONE OL
Tekirdağ’da feci kaza! Otomobil iş makinesine arkadan çarptı: 5 ölü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Edirne yolu Ulaş Mahallesi girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Cenk Varnalı hakimiyetindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Tunus, Deniz Yalnız adlı yolcular ve sürücü Cenk Varnalı hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör