Adana’da 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar neticesince Seyhan ilçesinde bir depoda kaçak makaron olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri depoya baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 2 milyon lira olan 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Jandarma ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.