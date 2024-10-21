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Adana'da mezarlıkta vahşet! Anne ve kızları korkunç şekilde katledildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 18:39 Güncelleme: 21.10.2024 18:55
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Adana’da mezarlıkta vahşet! Anne ve kızları korkunç şekilde katledildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kabir ziyaretine giden anne ve 2 kızına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşun yağdırıldı. Dehşet olayda anne ve 2 kızı hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan anne ve iki kızı yaşamını yitirdi.

ANNE VE KIZLARI KATLEDİLDİ!

Bir yakınlarının Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden kadın ve iki kızına, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS ZANLININ PEŞİNDE

Silahlı saldırıdan sonra motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin mezarlık ve çevresindeki incelemesi sürüyor.

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