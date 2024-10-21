’Sözler Köşkü’ isimli hesaptan skandal paylaşım! Teröristbaşı Gülen’i hayırla andılar

FETÖ terör örgütünün iblisbaşı Fetullah Gülen, ABD'de vatansız şekilde geberdi. Gülen'in ölümünü FETÖ'cü hesaplar tarafından duyuruldu.

fotoğraf: AA

MASKE DÜŞTÜ

Türkiye'de büyük sevinçle karşılanan haberin ardından FETÖ destekçilerinin de maskesi tek tek düşmeye başladı.

'Sözler Köşkü' isimli dini yayınlar yapan sosyal medya hesabı büyük bir skandala imza atarak teröristbaşına verdiği desteği gözler önüne serdi.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İ HAYIRLA ANDILAR

Sözler Köşkü isimli İslami yayınlar yapan hesabın X platformu üzerinden yayınladığı mesaj büyük tepki çekti. Terörist Fetullah Gülen'e methiye amaçlı olduğu anlaşılan paylaşımda "Allah bazen seni kendisine döndürmek için bazı şeyleri senden alır ve bu senin için hayırlı olandır" ifadelerine yer verildi.

fotoğraf: AA

GERİ ADIM ATTILAR

Sözler Köşkü hesabının paylaşımını fark eden binlerce kişi büyük tepki gösterdi. Hesap yoğun tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.