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Ankara'da yolcu otobüsünün lastiğinin patladı: 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 16:32
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Ankara’da yolcu otobüsünün lastiğinin patladı: 5 yaralı

Ankara'da hareket halindeki yolcu otobüsün lastiğinin patlayarak 2 otomobile çarptı. Kazada 2 otomobilden toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Eskişehir yolu Polatlı mevkiinde meydana geldi.

İddialara göre, bir otobüs hareket halindeyken lastiği patlayarak 2 otomobile çarptı. Çarpma sonucunda henüz plakası belli olmayan bir otomobil şarampole uçarken diğeri de bariyere çarptı. Kaza sonucunda otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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