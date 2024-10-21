Ankara'da yolcu otobüsünün lastiğinin patladı: 5 yaralı
Ankara'da hareket halindeki yolcu otobüsün lastiğinin patlayarak 2 otomobile çarptı. Kazada 2 otomobilden toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara Eskişehir yolu Polatlı mevkiinde meydana geldi.
İddialara göre, bir otobüs hareket halindeyken lastiği patlayarak 2 otomobile çarptı. Çarpma sonucunda henüz plakası belli olmayan bir otomobil şarampole uçarken diğeri de bariyere çarptı. Kaza sonucunda otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.