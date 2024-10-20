Kurtlar ve çobandan karşılıklı pusu! Drone kamerası böyle görüntüledi

Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Sazlıpınar köyünde yaşayan ve ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Mert Yılmaz (25) koyunlara pusu atan kurtları drone ile görüntüledi.

Yaylada otlayan koyun sürüsüne başlarındaki çobanın bir açığını bulduktan sonra saldırmaya çalışan iki kurt, kendilerini göstermeden plan yaparken drone ile çekildiklerinin farkına varmadılar.

(A HABER ARŞİV)

Sürüyü gözetleyen kurtların o anları drone kameraya yansıdı. Kurtların pususu başarısızlıkla sona erdi.