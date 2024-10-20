20 Ekim 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri

Kurtlar ve çobandan karşılıklı pusu! Drone kamerası böyle görüntüledi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 09:09 Güncelleme: 20.10.2024 09:48
ABONE OL
Kurtlar ve çobandan karşılıklı pusu! Drone kamerası böyle görüntüledi

Erzincan’da iki kurt yaylada otlayan koyun sürüsüne saldırmak üzereyken çobanın drone kamerasına yakalandı. Bakın sonra neler yaşandı. İşte saniye saniye o görüntüler...

Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Sazlıpınar köyünde yaşayan ve ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Mert Yılmaz (25) koyunlara pusu atan kurtları drone ile görüntüledi.

KURTLAR SÜRÜYE PUSU ATTI!

Yaylada otlayan koyun sürüsüne başlarındaki çobanın bir açığını bulduktan sonra saldırmaya çalışan iki kurt, kendilerini göstermeden plan yaparken drone ile çekildiklerinin farkına varmadılar.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Sürüyü gözetleyen kurtların o anları drone kameraya yansıdı. Kurtların pususu başarısızlıkla sona erdi.

Kurtlar sürüye pusu attı!Kurtlar sürüye pusu attı! KURTLAR SÜRÜYE PUSU ATTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör