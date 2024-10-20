Meteoroloji’den yoğun kar uyarısı! O illerde alarm verildi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede yurt genelinde soğuk havanın süreceği kaydedilirken, çok sayıda ilde yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak, bölgenin yüksek kesimleri için de yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor (AA)

İŞTE KAR BEKLENEN O İLLER

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bu illerin 1200 metre üzerindeki kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

RÜZGARA DİKKAT

Doğu Karadeniz'de halen devam etmekte olan rüzgarın fırtına şeklinde esmeye devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan fırtınanın Pazartesi (21.10.2024) günü ilk saatlerde etkisini kaybedecek.

Arşiv (AA)

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Sağanak yağışın Trabzon'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, Pazar günü (20.10.2024) akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi ile Doğu Anadolu için zirai don uyarısı yaptı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

5 günlük hava tahmin haritaları (MGM resmi web sitesi)