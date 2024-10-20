Alanya'daki yangın yoğun müdahalenin ardından kontrol altında
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından gerçekleştirilen yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.İşte detaylar...
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine, 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.
Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.