Erzincan’da iki otomobil birbirine girdi: 7 yaralı

Kaza, saat 18. 30'da Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil ters dönerek şarampole uçtu.

İki araçta da sıkışan toplam 7 yaralı AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.