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Erzincan’da iki otomobil birbirine girdi: 7 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 19:49
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Erzincan’da iki otomobil birbirine girdi: 7 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, saat 18. 30'da Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil ters dönerek şarampole uçtu.

İki araçta da sıkışan toplam 7 yaralı AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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