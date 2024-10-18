Mevsimin ilk karı düştü! Türkiye beyaza büründü! İşte hasretle beklenen görüntüler

Kars'ta gün boyu etkili olan yağmur gece yarısına doğru yerini kara bıraktı. Bu yıl erken yağan kar, Kars-Iğdır karayolunda etkili oldu.

Digor yolu Handere mevkisi lapa lapa yağan karla beyaza büründü. Yolda kara yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını cep telefonlarına kaydederek bu anı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken kent merkezinde ise yağmur etkili oldu.

Öte yandan Ağrı'nın Patnos ilçesinde Baltacık köyü kırsalında hayvan otlatan Davut Özalaca (14) yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Özalaca Patnos Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özalaca'nın yaralanmasına neden olan yıldırımın çok sayıda koyunun da ölmesine neden olduğu öğrenildi.

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, yüksek rakımlı yaylalarda kara dönüştü.



Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt`ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeye 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'na kar yağdı.

Orman varlığı açısından zengin olan yayla, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

DÜZCE VE BOLU

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Bölgede gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Bolu'da Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde de kar yağışı etkili oldu.

KASTAMONU

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle anlatılan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.

Doruk mevkisi ile 2500 rakımlı Küçük Hacet, Büyük Hacet tepeleri ve Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışıyla fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte İhsangazi, Devrekani ve Küre ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu.

Küre, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yaylalar da kar yağışı ile beyaza büründü.

ULUDAĞ

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

ERZURUM

Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri ve Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü.

Aileleriyle kar yağışının etkili olduğu Palandöken Dağı ve Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, burada fotoğraf çektirip kar topu oynadı.

Dağdaki kayak merkezine inen tilkiler de renkli görüntüler oluşturdu.

Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, şehir merkezine de ulaştı.

Erzurum kent merkezi kar yağışıyla beyaza büründü.