Elazığ’da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi

Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Sürsürü Mahallesi'ne kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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