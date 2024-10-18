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Elazığ'da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 12:05
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Elazığ’da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi

Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.

Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Sürsürü Mahallesi'ne kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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