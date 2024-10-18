İstanbul buz kesti! Meteoroloji’den birçok ile kar ve sağanak uyarısı

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olurken İstanbul buz kesti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların daha da düşeceğini açıkladı. Peki soğuklar ne kadar sürecek? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...

YAĞIŞLAR KARA DÖNÜŞMEYE BAŞLADI

Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir A Haber canlı yayınında hava durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Kış geldi artık yavaş yavaş ve Türkiye'de tabii yüksek kesimlerde beyaza bürünmeye başladı. Kırım'dan gelen bir soğuk hava kütlesi var. Denizlerimiz de sıcak bununla birlikte birleştiği zaman Karadeniz kıyılarından itibaren yavaş yavaş yağışlar yüksek kesimlerde kara dönüşmeye başladı." dedi.

Ziraatla uğraşayan vatandaşları uyaran Özdemir, "Sahil kesimlerde normal yağmur almaya başladı. Sıcaklıklar da düştü. İstanbul'da şu anda sıcaklıklar 16-17 derecelerde ve üşüyoruz. Ama iç kesimlerde de pus ve sis olayı var. Biraz daha İç Anadolu ve güneye doğru gittiğimiz zamanda don olayı görülecek bu hafta. Ziraatla uğraşanların tarımla uğraşanların dikkatli olmasında yollarda olanların da dikkatli olmasında fayda var. Bilhassa sabah saatlerinde gece saatlerinde bunu görme olayımız yüksek. İstanbul bugün yağışlı yarın yağışlı sıcaklıklar mevsim normallerinin altında yüksek kesimlerde kar var. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri Bolu Dağı'nın olduğu kısımlar yüksek kesimlerde kar yağışı görüyoruz. Bu yıl yağış alacağız gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu (AA)

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Vatandaşların merak ettiği "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu da yanıtlayan Özdemir, "Evet tabii ki bu sene bekliyoruz. Yani ocak ayında ve aralık ayının son günlerinden itibaren bunu bekliyoruz. Günlerce kalmayacaktır ama1-2 gün gibi karı alacağız. Yani sistemler ve meteorolojik haritalar çalışmalar onu gösteriyor." şeklinde konuştu.

KASIMDA PASTIRMA YAZI

Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti: Yani tabii ki sıcaklıklar anormal şekilde 30 derecelere kadar yükselmeyecektir ama işte 20 23 24 derece işte pastırma sıcaklığı kasım ayının ilk haftasında görme ihtimalimiz var. Ekim ayıda da bu şekilde geçecek.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Ege İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü (İHA)

SICAKLIKLAR 6 DERECE AZALDI

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 3-6°C azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu gece İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi'nin yükseklerinde,don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da soğuk hava etkili oldu (AA)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise olması tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Göller Yöresinin yükseklerinde zirai don bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu