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Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isim A Haber’de cevapladı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isim A Haber’de cevapladı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 09:19
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili oluyor. Kuzeyde birçok bölgede yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı karı düştü. Peki soğuk hava kaç gün sürecek, en çok hangi bölgelerde etkili olacak ve sıcaklık ne kadar düşecek? Merak edilen soruların cevaplarını meteoroloji uzmanı Güven Özdemir A Haber canlı yayınında verdi.
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Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
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