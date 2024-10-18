18 Ekim 2024, Cuma
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isim A Haber’de cevapladı
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili oluyor. Kuzeyde birçok bölgede yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı karı düştü. Peki soğuk hava kaç gün sürecek, en çok hangi bölgelerde etkili olacak ve sıcaklık ne kadar düşecek? Merak edilen soruların cevaplarını meteoroloji uzmanı Güven Özdemir A Haber canlı yayınında verdi.