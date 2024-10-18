18 Ekim 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri

Bartın'da demir-çelik fabrikasında patlama: 10 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 12:03
ABONE OL
Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 10 yaralı

Bartın'da demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada, 10 işçi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kurtköy köyünde organize sanayi bölgesindeki demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama oldu. Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 10 işçi yaralandı. Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör