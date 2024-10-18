Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama: 10 yaralı

Olay, saat 10.30 sıralarında Kurtköy köyünde organize sanayi bölgesindeki demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama oldu. Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 10 işçi yaralandı. Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.