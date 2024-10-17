Görüntüler Türkiye’den! Belgeselleri aratmadı

Vaşak... Ayı... Dağ keçileri... Kurtlar... Anadolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.

İlk görüntüde bir vaşak yer aldı. "Ormanın hayaleti" olarak bilinen hayvanın su içtiği ve etrafı gözlemlediği görüldü...

(Ekran görüntüsü / A HABER)

Çengel boynuzlu dağ keçileri de kareye girdi. İçlerinden birinini öncülük yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

(Ekran görüntüsü / A HABER)

Kurtlar da fotokapana yansıdı. Sürü halinde gezindikleri görüldü.

(Ekran görüntüsü / A HABER)

Bozayı ise belli ki açtı. Etrafta yiyecek arıyordu. Oldukça iri olması dikkat çekti.