Görüntüler Türkiye'den! Belgeselleri aratmadı
Anadolu'daki yaban hayatı kameralara yansıdı. Ancak hayvanların güvenliği için iller paylaşılmadı. İşte içlerinden en dikkat çekenleri...
Vaşak... Ayı... Dağ keçileri... Kurtlar... Anadolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.
İlk görüntüde bir vaşak yer aldı. "Ormanın hayaleti" olarak bilinen hayvanın su içtiği ve etrafı gözlemlediği görüldü...
Çengel boynuzlu dağ keçileri de kareye girdi. İçlerinden birinini öncülük yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
Kurtlar da fotokapana yansıdı. Sürü halinde gezindikleri görüldü.
Bozayı ise belli ki açtı. Etrafta yiyecek arıyordu. Oldukça iri olması dikkat çekti.