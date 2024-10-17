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Görüntüler Türkiye'den! Belgeselleri aratmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2024 09:15 Güncelleme: 17.10.2024 09:27
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Görüntüler Türkiye’den! Belgeselleri aratmadı

Anadolu'daki yaban hayatı kameralara yansıdı. Ancak hayvanların güvenliği için iller paylaşılmadı. İşte içlerinden en dikkat çekenleri...

Vaşak... Ayı... Dağ keçileri... Kurtlar... Anadolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.

YABAN HAYATI FOTOKAPANLARA YANSIDI

İlk görüntüde bir vaşak yer aldı. "Ormanın hayaleti" olarak bilinen hayvanın su içtiği ve etrafı gözlemlediği görüldü...

(Ekran görüntüsü / A HABER)(Ekran görüntüsü / A HABER)

Çengel boynuzlu dağ keçileri de kareye girdi. İçlerinden birinini öncülük yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

(Ekran görüntüsü / A HABER)(Ekran görüntüsü / A HABER)

Kurtlar da fotokapana yansıdı. Sürü halinde gezindikleri görüldü.

(Ekran görüntüsü / A HABER)(Ekran görüntüsü / A HABER)

Bozayı ise belli ki açtı. Etrafta yiyecek arıyordu. Oldukça iri olması dikkat çekti.

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdıYaban hayatı fotokapanlara yansıdı YABAN HAYATI FOTOKAPANLARA YANSIDI

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