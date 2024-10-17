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İstanbul'da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı manzarası

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2024 08:57
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İstanbul’da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı manzarası

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntü oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.

Yağmurun ardından oluşan gökkuşağı ise kartpostallık görüntü oluşturdu.

Bağcılar TEM Otoyolu'ndan görüntülenen gökkuşağı, İstanbul'un birçok noktasından da görüldü.

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