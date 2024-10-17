İstanbul’da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80’e ulaştı | İşte alternatif güzergahlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.



İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80' ulaştı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18.30 civarında trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Detayları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Detayları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Mercan açıklamasında, " İstanbullular içini ferah tutsunlar çünkü bu akşam gece yarısına kadar herhangi bir yağmur beklenmiyor. Trafiğin de durumuna gelecek olursak trafik şuan da İstanbul'un genelinde yüzde 80'lere varmış durumda. Avrupa Yakası'ndan yüzde 76 olan bu trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaşmış durumda.







Şu anda Bayrampaşa'dayız. Burada yoğun bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Avcılar yönünde yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Bulunduğumuz noktadan başlayan trafik köprü girişine kadar devam ediyor. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na olan geçişlerde ise Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunizade'ye kadar devam ediyor. Yine D-100 istikametinde trafik yoğunluğu var diyebiliriz." dedi

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Atatürk Havalimanı'na kadar yoğun seyrediyor.

İncirli'de tekrar yoğunlaşan trafik Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya kadar devam ediyor.

Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde de ağır ilerleyen trafik akışı Haramidere-TEM bağlantı yolu, Bağcılar-Topkapı yönünde O-3 yolu, Bakırköy-Zeytinburnu arası sahil yolu, TEM Metris Kavşağı ile Hasdal Kavşağı arasında her iki yönde yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli girişler ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Tuzla İçmeler mevkisinden başlayan trafik Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy ve Avrasya Tüneli girişine kadar artarak devam ediyor.

Köprü ayrımı ve kavşaklarda trafik durma noktasına gelirken Kadıköy-Pendik Sahil Yolu'nda araçlar akıcı ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Çamlıca gişeler arası, Şile Yolu Ümraniye-Üsküdar yönü, Alemdağ Caddesi, Küçüksu Caddesi, Altunizade ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası ve Kozyatağı Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanan yolda yoğun trafik dikkati çekiyor.