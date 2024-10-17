Gaziantep’te kreşte uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attı!

Pancarlı Mahallesi'ndeki özel bir kreşte öğretmen olarak görev yapan Betül K., uyuduğu sırada 21 aylık M.D.Ö.'ye tokat attı.

Olayın ardından M.D.Ö.'nün annesi Avukat Gündoğdu Özer'i arayan Betül K., çocuğun yanağının üzerine uyuduğunu ve buna bağlı da yüzünde iz oluştuğunu söyledi. Kreşe giden aile, bebeklerinin yüzünde parmak izleri olduğunu gördü.

Bunun üzerine aile çocuklarının şiddete maruz kaldığını öne sürerek hastaneye gidip darp raporu alarak öğretmenden şikayetçi oldu. İncelenen kreşin güvenlik kamerası görüntülerinde ise Betül K.'nin M.D.Ö.'ye tokat attığı ortaya çıktı.

Gaziantep'te uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attı (Ekran görüntüsü)

TOKAT ATMA ANI KAMERADA

Görüntülerde öğretmen Betül K.'nin bebeğe tokat attığı ve ardından battaniye ile üzerini kapatarak uyutmaya çalıştığı görüldü.

HASTANEDEN DARP RAPORU ALDILAR

M.D.Ö.'nün annesi Avukat Gündoğdu Özer, olayı öğretmen Betül K.'nin araması üzerine anladıklarını ve eşinin çocuğu kreşten alınca yüzünde kızarıklık olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Kreşte tokat yiyen 21 aylık bebeğin yanağı kızardı (DHA)

Kreş yetkilileri ile görüştüklerini ancak şiddet olayını kabul etmediklerini anlatan Özer, bunun üzerine hastaneye gidip darp raporu aldıklarını ve raporda yüzdeki kızarıklığın dış darbe ile meydana geldiği yazdığını söyledi.

Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Gündoğdu Özer, "İlk etapta kreş yetkilileri bana olayı abarttığımı söylediler. Uyku anı görüntülerini izlemek istedim. Görüntüleri izlediğimde çocuğum sağ yanağının üzerine uyuyor, hocası da çocuğun başında bekliyor. Darbe alan yanak sol yanak." dedi.

Bu duruma ilişkin kreş yetkililerin açıklama yapmadığını dile getiren Özer, görüntülerde kreş hocasının çocuklara kötü muamelede bulunduklarını ifade edip savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Gaziantep'te uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attı (Ekran görüntüsü)

KREŞTEN AÇIKLAMA GELDİ: ÖĞRETMENİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Kreş yetkilileri ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada olayı üzüntü ile takip ettiklerini belirterek, gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlandığını belirtip tespit çalışmaları tamamlandığında önce ilgili öğretmen ile kurumun ilişiğinin kesildiğinin ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attı (Ekran görüntüsü)