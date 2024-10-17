Adana’da 50 bin dolarlık tespih görücüye çıktı

Adana 3.Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda 50 bin dolar değerindeki, 210 gram ağırlığında olan Osmanlı Sıkma Kehribar tespih görücüye çıktı.

Tespihi satan Mehmet Demir, "Tespih Osmanlı Sıkma kehribardır. 1900 yıllarda Alman tarafından üretilen malzemeden yapılmış tespihtir. 210 gram ağırlığı vardır, tespihi değerli kılan tek parça oluşu ebat ölçüleri değerli kılıyor. Muadillerini geçerek, koleksiyonların gözdesi aranan haline geliyor" dedi.

Demir, "Fiyatı 50 bin dolardır. Tespihi bilmeyenler, kültürünü bilmeyenler Osmanlı sıkma kehribara vakıf olmayan 50 bin dolar gülünç geliyor onlara. Bunu bilmeyenler 50 bin dolar çok abartı bir meblağ geliyor, işi bilenler bunun koleksiyonerliği yapanlar tespihi görünce 50 bin doların az olduğunu belirtiyor" sözlerine yer verdi.