Bartın’da kazada otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Bartın İstikametine seyir eden 06 DMD 934 plakalı Opel astra marka otomobil ile Bartın istikametinden seyir eden ve Toptancılar Sitesi'ne doğru seyir eden Tofaş Kartal marka otomobil ile çarpıştı. Toptancılar sitesi kavşağında meydana gelen feci kazada, Kartal model araç ortadan ikiye bölünürken, her iki aracın sürücülerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı yakınları ise sinir krizleri geçirdi. polis ekipleri tarafından sakinleştirilen yaralı yakınları, hastaneye geçmek üzere olay yerinden ayrıldı.

Adeta savaş alanını andıran yola, araçlardaki giysi, yemek ve malzemeler ile araç parçaları savruldu. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan feci kazayı gören bir kişi ise, olayı anlatarak, karayoluna trafik ışıkları konulmasını istedi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri alırken, kazanın ardından yolda bir süre kontrollü bir şekilde ulaşımın sağlandı. Araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yolda ulaşım normale döndü.