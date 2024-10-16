Malatya’daki yerel kanalda deprem anı! İşte sunucunun panik anları

Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Malatya'da Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin hissedildiği şehirlerde vatandaşlar sokaklara koştu.

EŞYALAR BEŞİK GİBİ SALLANDI

Deprem sonrası bazı ev eşyalarının beşik gibi sağlandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Deprem sonrası korkunun yaşandığı kentte tedirginlik sürüyor.

( A Haber/ Ekran görüntüsü)

DEPREME YAYINDAYKEN YAKALANDI

Malatya'nın yerel bir kanalında yayındayken depreme yakalanan sunucunun panik anları oldukça dikkat çekti. 6-7 Şubat depremlerinde ağır yara alan şehirdeki depremin acısı tazeliğinin korurken meydana gelen bu depremin can ve mal kaybı yaşanmadan atlatılması sevindirdi.

( A Haber/ Ekran görüntüsü)