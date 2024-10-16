Malatya'daki yerel kanalda deprem anı! İşte sunucunun panik anları
Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı açıklandı. Korku dolu anlara yerel kanalda yayın yaparken yakalanan sunucunun panik anları ise oldukça dikkat çekti.
Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Malatya'da Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin hissedildiği şehirlerde vatandaşlar sokaklara koştu.
EŞYALAR BEŞİK GİBİ SALLANDI
Deprem sonrası bazı ev eşyalarının beşik gibi sağlandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Deprem sonrası korkunun yaşandığı kentte tedirginlik sürüyor.
DEPREME YAYINDAYKEN YAKALANDI
Malatya'nın yerel bir kanalında yayındayken depreme yakalanan sunucunun panik anları oldukça dikkat çekti. 6-7 Şubat depremlerinde ağır yara alan şehirdeki depremin acısı tazeliğinin korurken meydana gelen bu depremin can ve mal kaybı yaşanmadan atlatılması sevindirdi.