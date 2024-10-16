Yola çıkacaklar dikkat! Vapur seferleri sis engeli
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinde görüş mesafesinin bazı noktalarda azaldığı görüldü. Öte yandan bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Kentte sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri arasındaki bölgede yoğunlaşıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresi ile Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kağıthane ve Sarıyer'de de sis etkisini gösteriyor.
Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde görüş mesafesinin bazı noktalarda azaldığı görüldü.
BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında seferlerin gerçekleştirilemediği kaydedildi.