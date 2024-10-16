Yola çıkacaklar dikkat! Vapur seferleri sis engeli

Kentte sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri arasındaki bölgede yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresi ile Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kağıthane ve Sarıyer'de de sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde görüş mesafesinin bazı noktalarda azaldığı görüldü.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında seferlerin gerçekleştirilemediği kaydedildi.