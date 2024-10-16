2025 Hac kurası ne zaman? Ekim ayında mı, kasımda mı Hac kurası çekilecek? Diyanet son durum ne?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce aday, 2024 yılı hac kura çekimi için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadeti için başvurularını tamamlayan adaylar, kura çekimi ile kutsal topraklara gitme hakkı kazanmayı umut ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan hac kura çekim tarihi henüz açıklanmadı, ancak binlerce hacı adayı gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hac Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Ön kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayan adaylar, şimdi kura çekimi için gözlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevirdi. Kura tarihi resmi olarak duyurulmadı, ancak açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Resmi bir tarih belirlendiğinde, hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bilgilendirilecek.

HAC KİMLERE FARZ?

Hac, İslâm'ın beş temel esasından biri olup bedenî ve malî yönü olan bir ibadettir. Sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden haccetme imkânına sahip (Kâsânî, Bedâi', 2/120), hür, (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 3/354 [14868]) akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır (Merğinânî, el-Hidâye, 1/132; Kâsânî, Bedâi', 2/120; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/453-454).

Bu şartları taşıyan kişinin, imkân elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan Müslümanın bir daha haccetmesi gerekmez (Müslim, Hac, 412 [1337]); ancak nâfile olarak hac yapabilir (Ebû Dâvûd, Menâsik, 1 [1721]; İbn Mâce, Menâsik, 2 [2886]).

Günümüzdeki kota sınırlamaları sebebiyle müracaat ettiği hâlde kurada ismi çıkmadığı için hacca gidemeden ölen kimseler, hacca gitmeye imkân bulamadığı için borçlu olarak ölmüş olmaz.



Kendisine hac farz olan kimsenin, haccını bizzat eda etmekle yükümlü olması için sağlıklı olması, tutukluluk veya yurt dışına çıkma yasağı gibi bir engelinin bulunmaması ve yolun güvenli olması şarttır (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/141).

Hac yolculuğuna katlanamayacak, ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile, eda ile yükümlü değildirler. Bu durumda olanlar şartları oluştuğu takdirde bizzat haccederler. Eğer şartlar oluşmazsa kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar (Merğinânî, el-Hidâye, 2/482). Hacca yazılıp da kurada ismi çıkmayan veya yurt dışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir.

