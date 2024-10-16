Aydın Didim’deki ’tabut binalar’ için bakanlık harekete geçti!

Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 53 yıllık 1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi ölüme davetiye çıkartıyordu. Mavişehir Mahallesi'nde 53 yıl önce inşa edilen Sahil Sitesi S.O.S. veriyordu. Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazılarının kolonlarındaki betonlar kendiliğinden dökülürken, sıvaların döküldüğü kolonların demirleri bile ortaya çıkmıştı. Korku yaşayan vatandaşlar evlerine bile giremezken, bu durum site sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyordu. CHP'li Didim Belediyesi tarafından bugüne kadar riskli yapı ilan edilmeyen tabut binalarla ilgili yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılamadı. Site sakinlerinden yüzde 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için de dönüşüm anlamında bir adım atılamadı.

Didim’in Mavişehir Mahallesi’ndeki Sahil Sitesi ( AHABER ARŞİV)

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

CHP'li Didim Belediyesi tarafından riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılamadığı tabut binalarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Aydın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri Mavişehir semtindeki binaları 'depreme dayanıksız riskli yapı' ilan etti.

ACİL KODU İLE GÜNDEME ALINDI

Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü durumu bakanlığa acil koduyla bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da durumu acil kodu ile gündeme aldı. Bakanlık kısa süre sonra Mavişehir Mahallesi'ndeki tabut binaların bulunduğu Sahil Sitesi'ne durum tespiti için bir ekip gönderdi. Binaların dayanıklılığını ölçmek için iki kez karot testi yapıldı. Bakanlık riskli yapı olarak tespit edilen yapılara ilişkin tutanak tuttu.

Didim’in Mavişehir Mahallesi’ndeki Sahil Sitesi ile ilgili bakanlık tutanağı ( AHABER ARŞİV)

TUTANAK ORTAYA ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Aydın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanan tebligat tutanağında, "Aydın ili, Didim ilçesi, tapunun 4904 ada, 1 parselinde kayıtlı ve Mavişehir Mahallesi, 3410 sokak. No: 1 Didim/Aydın adresinde yer alan yapı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 296303 Yapı Kimlik Numarası (YKN) ile "Riskli Yapı" olarak tespit edilmiştir. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; riskli yapı tespitine ilişkin bilgileri ihtiva eden işbu tutanak, ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ yerine kaim olmak üzere, riskli yapıya asılacak, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilecek" denildi.

15 GÜN SÜRE TANINDI

Tutanakta ayrıca şu ifadeler yer aldı: "15 gün süre ile ilan edilecektir. Muhtarlıkta yapılacak ilanın son günü ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Muhtarlıkta yapılan ilanın son gününden itibaren 15 gün içerisinde riskli yapı tespitine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince Aydın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Riskli yapı tespitine karşı itiraz süresi içerisinde herhangi bir malik tarafından itiraz edilmemesi durumunda itiraz süresinin son günü, itiraz süresi içerisinde yapı maliklerinin tamamı tarafından tespit işlemine karşı itiraz edilmeyeceğinin yazılı olarak bildirilmesi durumunda bildirimin yapıldığı tarihte, itiraz edilmesi durumunda ise itirazın teknik heyetçe incelenerek, itiraz hakkında nihai kararın verildiği tarihte riskli yapı tespit işlemi kesinleşecektir. Riskli yapı tespitinin kesinleşmesinden sonra ilgili belediyesince verilecek süre içerisinde riskli yapının tahliyesinin ve yıktırılmasının maliklerce sağlanması gerekmektedir. Riskli yapı tespiti işlemine karşı, tespit işleminin kesinleşmesinden sonra, 6306 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre, 30 içinde maliklerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açma hakkı mevcuttur."

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Kentsel dönüşüm isteyen Sahil Sitesi sakinleri seslerini duyuran SABAH'a teşekkür ederek, "Sesimiz oldunuz. Haberleriniz sayesinde sesimizi duyurduk. Sonuç verdi. Kentsel dönüşüm için büyük bir adım atıldı. Sizin sayenizde artık ölüm korkusu yaşamayacağız" dedi.

Didim’in Mavişehir Mahallesi’ndeki Sahil Sitesi ( AHABER ARŞİV)

Didim’in Mavişehir Mahallesi’ndeki Sahil Sitesi ( AHABER ARŞİV)

Didim’in Mavişehir Mahallesi’ndeki Sahil Sitesi ( AHABER ARŞİV)

Didim’in Mavişehir Mahallesi’ndeki Sahil Sitesi ( AHABER ARŞİV)