Surlardaki katliamda acılı baba konuştu: Semih’in adını hiç duymamıştım

İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim Cuma günü 19 yaşındaki Semih Çelik dehşet saçtı. Öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı attı.

Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etti. Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdü.

TEK TEK İFADELERİ ALINIYOR

Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Bir yandan 3 isimden de elde edilen dijital materyallerin incelenirken, diğer yandan görgü tanıkları, aile üyelerinden de tek tek ifade alınıyor. Bu isimlerden bir tanesi de katil zanlısının kız arkadaşı olan Ayşenur Halil'in babası Y. Halil oldu.

"SEMİH'İ İSMİNİ HİÇ DUYMAMIŞTIM"

Acılı baba soruşturma birimlerine verdiği ifadede, Semih Çelik isimli katil zanlısının ismini cinayetin olduğu güne kadar duymadığını söyledi.

Kızı Ayşenur Halil'i okulda zannettiklerini söyleyen baba Halil, "Semih'in ismini o güne kadar hiç duymamıştım. Ben hiç tanımıyorum Semih'i. Okulda zannediyorduk. Kızım evden, 'Okula gidiyorum diye çıkmıştı. Neler olduğunu polisin, 'Emniyete gelmeniz gerekiyor' dediğinde öğrendik" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

AYİN VE RİTÜEL YAPILDI MI?

Soruşturmayla ilgili son olarak, katil Semih Çelik'in bilgisayarında, İkbal Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video dışındaki tüm verilerin silindiği belirlenmişti.

Uzuner'in telefonundaki şifre kılırken Ayşenur Halil'in ise telefonun açılması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, ölen kızların ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddialara ilişkin ise polis bir ize rastlamamıştı.

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesinin de sürdüğü öğrenildi.