İsveç köftesi tarifi: İskandinav mutfağının lezzetli sırrı

İsveç köftesi, hem misafirleriniz hem de aileniz için hazırlayabileceğiniz lezzetli bir ana yemek alternatifidir. Özellikle et yemeklerini sevenler için İsveç köftesi, zengin sosu ve yumuşak dokusuyla farklı bir deneyim sunar. Bu tarifi denedikten sonra, sofranızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelecek.

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İsveç Köftesi Tarifi

İsveç Köftesi İçin Gerekli Malzemeler

- 600 gram dana kıyma

- 1 adet yumurta

- 1 adet rendelenmiş soğan

- 3-4 yemek kaşığı galeta unu

- Yarım çay kaşığı tuz

- Yarım çay kaşığı karabiber

- Yarım çay kaşığı yenibahar

- 1 tutam muskat cevizi rendesi

İsveç Köftesi Kızartmak İçin Gerekli Malzemeler

- 5 yemek kaşığı sıvı yağ

İsveç Köftesi Sosu İçin Gerekli Malzemeler

- 2 yemek kaşığı un

- 2 su bardağı et suyu

- Yarım su bardağı krema

- 1 çay kaşığı tuz

İsveç Köftesi Nasıl Yapılır?

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Köfte Harcı Hazırlığı

İlk olarak, köfte harcı için gerekli tüm malzemeleri geniş bir karıştırma kabına alın. Kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan, galeta unu, tuz, karabiber, yenibahar ve muskat cevizi rendesini güzelce yoğurun. 3-4 dakika boyunca malzemelerin iyice karıştığından emin olun. Yoğurduğunuz harcı streç film ile sararak buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Bu süreç, köftenizin daha lezzetli ve kıvamlı olmasını sağlayacaktır.

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Köfteleri Şekillendirme ve Kızartma

Dinlenen köfte harcından ceviz büyüklüğünden biraz daha küçük parçalar alarak yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri geniş bir tabağa dizin. Geniş tabanlı bir tavada sıvı yağı ısıtın. Orta ateşte kızgın yağa köfteleri ekleyin ve her iki tarafını iyice kızarana kadar pişirin. Köfteler güzelce piştikten sonra tavadan alıp bir kenara koyun, ancak tavada kalan yağı dökmeyin çünkü sos için kullanılacak.

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İsveç Köftesi Sosu Yapımı

Tavada kalan yağa 2 yemek kaşığı unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar, yaklaşık 30 saniye kavurun. Ardından et suyunu azar azar ilave ederken sürekli karıştırın. Sos kıvamını almaya başladığında, kremayı da azar azar ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız sos koyu ve pürüzsüz bir kıvam aldığında, kızarmış köfteleri sosun içine ekleyin. Köfteleri birkaç dakika sosun içinde pişirdikten sonra servise hazır hale getirebilirsiniz.

Servis Önerisi

İsveç köftesini haşlanmış sebzeler ve patates püresi eşliğinde servis edebilirsiniz.