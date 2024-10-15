Kayseri'de yolcu minibüsü TIR'a çarptı: 11 kişi yaralandı
Kayseri'de yolcu minibüsünün TIR'a çarptığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken; polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tomarza-Turanlı yol ayrımında meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü, TIR'a çarptı.
KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken; polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.