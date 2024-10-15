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Kayseri'de yolcu minibüsü TIR'a çarptı: 11 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 16:24
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Kayseri’de yolcu minibüsü TIR’a çarptı: 11 kişi yaralandı

Kayseri'de yolcu minibüsünün TIR'a çarptığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken; polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tomarza-Turanlı yol ayrımında meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü, TIR'a çarptı.

fotoğraf: İHAfotoğraf: İHA

KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken; polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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