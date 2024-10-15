Osmaniye'de yangın! Ahşap konak alevlere teslim oldu
Osmaniye'de bulunan tarihi ahşap konakta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.
Yangın, Osmaniye kent merkezi Alibeyli Mahallesi'nde yaşandı.
Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Mehmet Eminler Konağı'ndan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.