Osmaniye’de yangın! Ahşap konak alevlere teslim oldu

Yangın, Osmaniye kent merkezi Alibeyli Mahallesi'nde yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale anı (İHA)

Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Mehmet Eminler Konağı'ndan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.