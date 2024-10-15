İstanbul'da eşinden ayrıldı! Evini ateşe verdi
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde eşinden ayrılan Muharrem K. isimli bir kişi evindeki tüm eşyaları sokağa attı. Şahıs ardından da daireyi ateşe verdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Muhammed K. ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı.
Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında yaşandı.
EVİNİ ATEŞE VERDİ
İddiaya göre, eşinden ayrılan Muharrem K. isimli bir şahıs sinir krizi geçirerek evdeki tüm eşyaları sokağa atmaya başladı. Son ses müzik açan şahıs alkol alıp yaşadığı evi de ateşe verdi.
OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, özel harekat polisleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Ortalığı birbirine katan Muharrem K.'yi polis ekipleri ve özel harekat polisleri eve girerek gözaltına aldı. Yaşanılan olayın ardından polis ekipleri detaylı çalışma başlattı.