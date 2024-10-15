İstanbul’da eşinden ayrıldı! Evini ateşe verdi

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında yaşandı.

Olay yerinden bir kare (DHA)

EVİNİ ATEŞE VERDİ

İddiaya göre, eşinden ayrılan Muharrem K. isimli bir şahıs sinir krizi geçirerek evdeki tüm eşyaları sokağa atmaya başladı. Son ses müzik açan şahıs alkol alıp yaşadığı evi de ateşe verdi.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, özel harekat polisleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

GÖZALTINA ALINDI



Ortalığı birbirine katan Muharrem K.'yi polis ekipleri ve özel harekat polisleri eve girerek gözaltına aldı. Yaşanılan olayın ardından polis ekipleri detaylı çalışma başlattı.