İstanbul'da hareketli saatler! Hastane bahçesinde havaya ateş açtı
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde iki grup arasında kavga meydana geldi. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, diğer grup da hastane bahçesine gidip havaya ateş açtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi. Yaralılar hastanede tedavi edilirken, diğer gruptan hastaneye gelen kişiler acil serviste gerginlik çıkardı.
HASTANE BAHÇESİNDE SİLAH SESLERİ
Bu gerginliğin hemen ardından olaya hastane polisi müdahale etti. İddiaya göre, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane bahçesinde toplanan hasta yakınları ise peş peşe yükselen silah sesleri üzerine panik yaşadı.
3 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI
Olayda yaralanan olmazken, şüphelilerden bazıları koşarak uzaklaştı. Polis ise 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.