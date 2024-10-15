İstanbul’da hareketli saatler! Hastane bahçesinde havaya ateş açtı

Olay, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi. Yaralılar hastanede tedavi edilirken, diğer gruptan hastaneye gelen kişiler acil serviste gerginlik çıkardı.

Olay yerinden bir kare - (DHA)

HASTANE BAHÇESİNDE SİLAH SESLERİ



Bu gerginliğin hemen ardından olaya hastane polisi müdahale etti. İddiaya göre, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane bahçesinde toplanan hasta yakınları ise peş peşe yükselen silah sesleri üzerine panik yaşadı.



3 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI

Olayda yaralanan olmazken, şüphelilerden bazıları koşarak uzaklaştı. Polis ise 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.