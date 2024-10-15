Kilo vermek için tiroit hapları alıyorlar! Zayıflamak isterken kalp hastası olunabilir

Sosyal medyanın zayıflatan ilaçlar efsanesine tiroit ilaçları da dahil oldu. Özellikle turistler, Türkiye'ye gelip reçetesiz tiroit ilacı almaya başladı

"Sizin dışardan ilaç alıyor olmanız tiroit alıyor olmanız demek ve dolayısıyla tiroidinizin fazla çalışmasına neden olmanız yani tiroidinizi kendi elinizle bozmanız anlamına geliyor."

"İlk başta kullandığınızda herhangi bir etki görmezken, yaklaşık bir ay sonra sizde istemediğiniz etkiler görülebilir. Tiroit hormonu vücudun enerji dengesini ve metabolizmasını düzenleyen en önemli hormonlardan biridir."

"Tiroit ilaçları, tiroit hormonu bozukluğu yaşayan kişilerin hayatları boyunca kullandığı ilaçlardan biri ancak şu sıralar bazı sosyal medya kullanıcıları bu ilaçları metabolizmayı hızlandırdığı gerekçesiyle zayıflamak için kullanıyor."

Uzmanlar bu ilaçlarının gerek görülmedikçe kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor. aksi halde, çok ciddi sağlık problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz diyorlar.

"İlaçları keyif için alıyorlar güzellik için gerçekten ihtiyacı olan hastalar ilaçlarına ulaşamıyor."

"Bu amaçla danıştıklarında biz bunun doğru olmadığını, hormonlarında herhangi bir değişim yoksa bunu kullanmanın faydasının da olmayacağını kendilerine izah ettiğimiz için bu şekilde olmuyor."

"İlaçları kullanana kişilerin birden metabolizması hızlanacak kalp ritmi artacak zayıflayacak sinirli anksiyetesi yüksek bir insan haline gelecek. Kullanmaya devam ederlerse kalp yetersizliğe kadar gidebilir."