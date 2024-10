Kastamonu’da feci olay! Eşiyle tartıştı! Silahla öldürdü!

Feci olay, Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi.



Kadının cansız bedeninin tabutta götürülme anı (AA)

Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çift arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. E.T., kavga sırasında beylik tabancası ile eşine ateş etti. Kurşunun isabet ettiği 1 çocuk annesi Burçin Sevgi T., olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaşanan olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayan polis memuru E.T. eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burçin Sevgi T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı E.T. ise polis ekiplerine teslim oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay teri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Burçin Sevgi T.'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.