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İzmir'de ehliyetsiz sürücü uygulamadan kaçtı! Kaza yaptı!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 03:31
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İzmir’de ehliyetsiz sürücü uygulamadan kaçtı! Kaza yaptı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir otomobil polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan aracın peşine düşen polis ekipleri, otomobilin tekerleklerine ateş açtı. Lastiklerin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 şüpheli yaralandı. Sürücünün ise araçtakilerin ise alkollü olduğu tespit edildi.

Olay gece geç saatlerde Çiğli ilçesinde meydana geldi. İlçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına genel denetim yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine 45 DD 420 plakalı bir otomobili durdurmak istedi.

'DUR' İHTARINI UYMADI

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek, hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında, polis ekipleri şüphelilerin otomobili durdurması için havaya uyarı ateşi yaptı. Uyarılara rağmen şüpheliler kaçışı sürdürünce polisler bu kez otomobilin lastiklerine ateş etti.

OTOMOBİLDE SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Lastiklerin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaza yaparak durdu. Kazayı hafif şekilde atlatan otomobildeki şüpheliler M.B.G. ve C.B., yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, bir tabanca ve bir miktar esrar maddesi çıktığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, 2 şüphelinin de alkollü olduğu ve ehliyetlerinin olmadığı tespit edildi. Yaralı 2 şüpheli tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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